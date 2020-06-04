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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО АВТОКРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:52 04.06.2020
ЗАО "Цептер Банк" вносит с 4 июня 2020 года изменения в спецификациях кредитных продуктов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по "Автокредиту Skoda" и "Автокредиту Nissan" процентная ставка составит 9,3% годовых в первые 9 месяцев кредитования, далее 13,61% годовых.
Минимальный взнос клиента (включительно) составляет 20%.
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