БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО АВТОКРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:52 04.06.2020 ЗАО "Цептер Банк" вносит с 4 июня 2020 года изменения в спецификациях кредитных продуктов для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по "Автокредиту Skoda" и "Автокредиту Nissan" процентная ставка составит 9,3% годовых в первые 9 месяцев кредитования, далее 13,61% годовых. Минимальный взнос клиента (включительно) составляет 20%.