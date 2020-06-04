ОАО «СтатусБанк» приостанавливает c 5 июня и закрывает с 8 июня 2020 года в Витебске центр банковских услуг (ЦБУ) № 201 и относящихся к нему касс № 3 ЦБУ (пр-т Строителей, 15-1) и №4 и №5 (пр-т Московский, д. 130-1).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в закрывающемся ЦБУ №201 в Витебске (пр-т Московский, 60А-1) в понедельник, 8 июня 2020 года, начнет работу удаленное рабочее место №213 с широким спектром услуг для физических лиц.