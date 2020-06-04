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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРЯЕТ ОПЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ЧЕРЕЗ «ЗОЛОТУЮ КОРОНУ»
15:03 04.06.2020
ОАО «Белагропромбанк» реализовало новые возможности осуществления денежных переводов «Золотая корона».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди них - отправление денежных переводов по Беларуси в белорусских рублях. Тариф за отправление таких переводов составляет при переводе до 100 белорусских рублей – 1 белорусский рубль; при перевода свыше 100 белорусских рублей – 1% от суммы перевода.
Кроме того, возможно отправление денежных переводов с зачислением на платежную карточку получателя. На текущий момент отправление таких переводов доступно только по направлению России и только в российских рублях. Тариф за отправление таких переводов составляет 1% независимо от суммы перевода. При этом планируется расширение географии данных переводов.
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