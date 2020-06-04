ЗАО "Цептер Банк" расширило линейку пакетов РКО по операциям в национальной валюте для вновь созданных юридических лиц и ИП, нотариусов, адвокатов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается также пакет "Старт Партнер".

В рамках пакета услуг на целый год предоставляются следующие условия: отсутствие абонентской платы; бесплатные открытие, бронирование и обслуживание счетов, а также консультационная и техническая поддержка в системах «Интернет-Банк» и «Мобильный банк». Предусмотрен бесплатный выпуск одной корпоративной карты Visa Busines.

При этом 10 платежных инструкций в месяц уже включены в пакет.

Подключиться к пакету решений можно всего за 5 рублей.