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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ ПАКЕТОВ РКО ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
13:12 04.06.2020
ЗАО "Цептер Банк" расширило линейку пакетов РКО по операциям в национальной валюте для вновь созданных юридических лиц и ИП, нотариусов, адвокатов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается также пакет "Старт Партнер".
В рамках пакета услуг на целый год предоставляются следующие условия: отсутствие абонентской платы; бесплатные открытие, бронирование и обслуживание счетов, а также консультационная и техническая поддержка в системах «Интернет-Банк» и «Мобильный банк». Предусмотрен бесплатный выпуск одной корпоративной карты Visa Busines.
При этом 10 платежных инструкций в месяц уже включены в пакет.
Подключиться к пакету решений можно всего за 5 рублей.
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