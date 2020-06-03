|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ЗАПУСТИЛ УСЛУГУ ПО СРОЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ НА СЧЕТА РЕЗИДЕНТОВ РФ
12:06 04.06.2020
ЗАО «МТБанк» с 3 июня запустило услугу по осуществлению срочных платежей в российских рублях на счета резидентов России в банках РФ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срочный платеж подразумевает зачисление суммы платежа на счет получателя в течение 1 часа с момента предоставления плательщиком полного пакета документов для валютного контроля и списания суммы платежа со счета плательщика.
Стоимость срочного перевода средств за пределы банка в пользу резидентов Российской Федерации на отрытые в банках Российской Федерации счета для юрлиц и ИП составляет 35 BYN.
Плата взимается дополнительно к комиссии по валютным переводам в российских рублях.
Для отправки срочного платежа необходимо в ДБО проставить платежу признак срочности. Комиссия за услугу будет списана в безакцептном порядке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2020
Курсы в банках
на 04.06.2020
Конвертация в банках
на 03.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте