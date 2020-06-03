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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ЗАПУСТИЛ УСЛУГУ ПО СРОЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ НА СЧЕТА РЕЗИДЕНТОВ РФ


12:06 04.06.2020

ЗАО «МТБанк» с 3 июня запустило услугу по осуществлению срочных платежей в российских рублях на счета резидентов России в банках РФ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срочный платеж подразумевает зачисление суммы платежа на счет получателя в течение 1 часа с момента предоставления плательщиком полного пакета документов для валютного контроля и списания суммы платежа со счета плательщика.

Стоимость срочного перевода средств за пределы банка в пользу резидентов Российской Федерации на отрытые в банках Российской Федерации счета для юрлиц и ИП составляет 35 BYN.

Плата взимается дополнительно к комиссии по валютным переводам в российских рублях.

Для отправки срочного платежа необходимо в ДБО проставить платежу признак срочности. Комиссия за услугу будет списана в безакцептном порядке.
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