ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ


10:45 04.06.2020

ОАО «Белинвестбанк» с 1 июня снизило процентные ставки по широкой линейке кредитных продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредиту «Трейд ин» (рефинансирование уже выданных кредитов (овердрафтов)) ставка снижена до 13,40%, в рамках программы «Личный выбор в кредитовании» при условии поручительства физических лиц - 13,61%.

По кредиту на потребительские нужды «Всегда под рукой» ставки устанавливаются в зависимости от периода задолженности: 0,0001% – грейс-период (20 календарных дней); 13,59% – до 90 дней (включительно); 13,60% – с 91 по 180 день (включительно); 13,61% – с 181 дня.

По всем видам овердрафтных кредитов, а также по кредитам на потребительские нужды «Офицерский», на покупку товаров отечественного производства, «На оплату обучения», на приобретение нового автомобиля и автомобиля, бывшего в эксплуатации, процентная ставка снижена до 13,61% годовых.

Такая же ставка действует и для кредитов на финансирование недвижимости.

Рассчитать платежеспособность по кредиту и оставить онлайн-заявку на его получение можно в Интернет-банкинге Белинвестбанка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2020
валюта курс
EUR 2.6773
USD 2.3885
RUB 3.4958
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6773 +0.0039
USD 2.3885 -0.0096
RUB 3.4958 +0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
USD 2.3930 2.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1200
EUR/RUB 76.8000 77.2000
USD/RUB 68.6000 68.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте