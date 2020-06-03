ОАО «Белинвестбанк» с 1 июня снизило процентные ставки по широкой линейке кредитных продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредиту «Трейд ин» (рефинансирование уже выданных кредитов (овердрафтов)) ставка снижена до 13,40%, в рамках программы «Личный выбор в кредитовании» при условии поручительства физических лиц - 13,61%.

По кредиту на потребительские нужды «Всегда под рукой» ставки устанавливаются в зависимости от периода задолженности: 0,0001% – грейс-период (20 календарных дней); 13,59% – до 90 дней (включительно); 13,60% – с 91 по 180 день (включительно); 13,61% – с 181 дня.

По всем видам овердрафтных кредитов, а также по кредитам на потребительские нужды «Офицерский», на покупку товаров отечественного производства, «На оплату обучения», на приобретение нового автомобиля и автомобиля, бывшего в эксплуатации, процентная ставка снижена до 13,61% годовых.

Такая же ставка действует и для кредитов на финансирование недвижимости.

Рассчитать платежеспособность по кредиту и оставить онлайн-заявку на его получение можно в Интернет-банкинге Белинвестбанка.