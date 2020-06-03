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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БНБ-БАНКА С УТРА 4 ИЮНЯ ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
09:47 04.06.2020
4 июня проходит прямая телефонная линия с исполнительным директором - начальником Управления кредитования корпоративного бизнеса ОАО «БНБ-Банк» Анжеллой Рудик.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно с 09:00 до 12:00 по телефону (+375-17) 388-84-43.
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