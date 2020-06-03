ОАО «БПС-Сбербанк» предоставило возможность владельцам карт Visa оплачивать покупки с помощью Samsung Pay смартфоном или носимыми устройствами, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.

«Внедрение новой возможности расчетов по картам Visa прошло на базе собственного процессингового центра, на который банк успешно перешел в конце апреля. Теперь держатели карт Visa БПС-Сбербанка получили доступ к технологичному сервису бесконтактной оплаты – Samsung Pay. Это позволяет свободно и безопасно платить смартфоном и носимыми устройствами, причем в любой валюте, – отметил председатель Правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов. – Сейчас вектор наших действий направлен на сокращение времени вывода на рынок современных банковских решений, что позволит удерживать технологическое лидерство в финансовой сфере».

Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, который позволяет совершать покупки везде, где принимаются банковские карты. Сервис «дружит» даже с терминалами, которые не поддерживают возможность бесконтактной оплаты, благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission). Samsung Pay также позволяет бесконтактно рассчитываться за проезд в столичном транспорте (на турникетах метро, вагонах городских линий железной дороги и трамваях) и совершать покупки в интернете без ввода реквизитов карты. Все транзакции осуществляются без комиссии.

В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен, который является уникальным для каждого устройства. Это позволяет скрыть фактические данные карты и обеспечить максимальную конфиденциальность. Для большей надежности каждую операцию нужно подтвердить отпечатком пальца или PIN-кодом приложения. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.