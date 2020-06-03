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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ОБНОВИЛ ФУНКЦИОНАЛ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ДЛЯ БИЗНЕСА
17:33 03.06.2020
ОАО «Паритетбанк» обновило функционал Интернет-банкинга для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в системе появилась возможность просматривать информацию о текущих депозитах и кредитах.
Новый функционал позволяет также отслеживать объем начисленных процентов, оперативно пополнять депозиты, просматривать остаток по депозитам, получать информацию о выставленных процентах и платежах по основному долгу, погашать кредиты и просматривать график платежей.
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