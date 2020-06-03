БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ОБНОВИЛ ФУНКЦИОНАЛ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ДЛЯ БИЗНЕСА

17:33 03.06.2020 ОАО «Паритетбанк» обновило функционал Интернет-банкинга для корпоративных клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в системе появилась возможность просматривать информацию о текущих депозитах и кредитах. Новый функционал позволяет также отслеживать объем начисленных процентов, оперативно пополнять депозиты, просматривать остаток по депозитам, получать информацию о выставленных процентах и платежах по основному долгу, погашать кредиты и просматривать график платежей.