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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РЕКОМЕНДУЕТ НЕ БРАТЬ ПЛАТУ ЗА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ КРЕДИТА
17:01 03.06.2020
Национальный банк Беларуси рекомендовал банкам не взимать плату при внесении изменений в кредитные договоры физических лиц в целях осуществления реструктуризации задолженности, в том числе предоставления отсрочки (рассрочки) возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им.
Как отмечается в направленном 3 июня белорусским банкам письме регулятора, «данная мера рекомендована в целях недопущения чрезмерного роста кредитной задолженности кредитополучателей – физических лиц в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемической обстановкой».
Кроме того, белорусским банкам рекомендовано при отказе в реструктуризации задолженности по кредитным договорам, в том числе предоставлении отсрочки (рассрочки) возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им, информировать кредитополучателей о причинах отказа способом, обеспечивающим персональное информирование кредитополучателя (на бумажном носителе, в виде электронного документа, документа в электронном виде, в том числе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, посредством направления SMS-сообщения и др.).
В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства кредитополучателя о реструктуризации задолженности по кредитным договорам, в том числе предоставлении отсрочки (рассрочки) возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им, регулятор рекомендует не начислять повышенные проценты и не применять штрафные санкции за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по кредитным договорам, допущенное кредитополучателем в связи с ухудшением его финансового положения, в период со дня поступления ходатайства в банк до принятия банком соответствующего решения по нему.
Нынешнее письмо от 03.06.2020 №04-14/796 "О реструктуризации задолженности по кредитам" направлено в дополнение к письмам Нацбанка №04-14/322 «О возврате (погашении) кредита» от 20 марта 2020 г и №04-14/363 «О реструктуризации задолженности» от 30 марта 2020 г.
Ранее банкам было рекомендовано не увеличивать процентные ставки при реструктуризации задолженности по кредитам.
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