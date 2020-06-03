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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ПОДДЕРЖКЕ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА В УКРАИНУ
16:04 03.06.2020
Банк БелВЭБ будет участвовать в поддержке белорусского экспорта в Украину.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, правительство Беларуси в лице Министерства финансов и Акционерное общество «Альфа-Банк» (Украина) подписали договор об условиях выдачи кредитов для приобретения в Украине товаров, произведенных в Республике Беларусь. Банком-агентом по договору выступает ОАО «Банк БелВЭБ».
Договор позволит украинским покупателям (юридическим и физическим лицам) получать финансирование на приобретение в Украине товаров, произведенных в Беларуси. Возможность такого финансирования предусмотрена государственной программой субсидирования в рамках поддержки белорусского экспорта. При этом Республика Беларусь будет компенсировать банку-кредитору часть процентов от предоставления таких кредитов. Финансирование предоставляется в виде единовременного кредита или невозобновляемой кредитной линии на срок до 5 лет.
В Банке БелВЭБ предлагают белорусским экспортерам воспользоваться этой программой для наращивания экспорта в соседнюю страну.
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