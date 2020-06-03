БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА РАЗВИТИЯ ВОШЕЛ КИРИЛЛ РУДЫЙ

14:50 03.06.2020 В состав наблюдательного совета ОАО «Банк развития Республики Беларусь» избран Кирилл Рудый - руководитель проекта департамента дочерних и зависимых организаций ОАО «Белвнешэкономбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, в составе наблюдательного совета Кирилл Рудый имеет статус независимого директора.