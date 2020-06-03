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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА РАЗВИТИЯ ВОШЕЛ КИРИЛЛ РУДЫЙ
14:50 03.06.2020
В состав наблюдательного совета ОАО «Банк развития Республики Беларусь» избран Кирилл Рудый - руководитель проекта департамента дочерних и зависимых организаций ОАО «Белвнешэкономбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, в составе наблюдательного совета Кирилл Рудый имеет статус независимого директора.
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