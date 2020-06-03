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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ЕВРО И НАЦВАЛЮТЕ
13:43 03.06.2020
С 3 июня 2020 года ОАО «Банк Дабрабыт» изменяет размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по срочному безотзывному вкладу "Шчодры" сроком на 3 месяца банком установлены следующие размеры годовых процентных ставок в евро: при оформлении посредством услуги Дабрабыт-онлайн и держателей пакета услуг "Пенсионный" - 0,7%; при заключении договора в подразделении банка - 0,6%.
Размер процентной ставки по срочному отзывному вкладу "На Мару" в евро сроком на 3 месяца при оформлении посредством услуги Дабрабыт-онлайн и в подразделении банка составляет 0,5%.
Размер процентной ставки по срочному безотзывному вкладу "Добры месяц" в белорусских рублях сроком на 35 дней при оформлении посредством услуги Дабрабыт-онлайн и в подразделении банка - 9,0%.
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