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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ВВОДИТ ЛИМИТ НА БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
12:01 03.06.2020
ОАО «Паритетбанк» с 3 июня 2020 года вводит лимит на безналичные платежи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится суточный лимит в размере 50 тысяч белорусских рублей на безналичные операции с использованием банковских платежных карточек в системе Интернет-банкинг и устройствах самообслуживания.
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