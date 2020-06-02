БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ВВОДИТ ЛИМИТ НА БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

12:01 03.06.2020 ОАО «Паритетбанк» с 3 июня 2020 года вводит лимит на безналичные платежи. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится суточный лимит в размере 50 тысяч белорусских рублей на безналичные операции с использованием банковских платежных карточек в системе Интернет-банкинг и устройствах самообслуживания.