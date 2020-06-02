Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») БПС-Сбербанка, Белгазпромбанка и ОАО Банк БелВЭБна уровне «B».

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингам – «Стабильный».

Подтверждение РДЭ рассматриваемых банков отражает мнение агентства о потенциальной поддержке, которую эти банки могут получить от их соответствующих материнских структур, которые являются одними из крупнейших российских государственных финансовых организаций.

Так, 98,4% в БПС-Сбербанке принадлежит Сбербанку России («BBB»/прогноз «Стабильный»), собственниками Белгазпромбанка совместно являются ПАО Газпром («BBB»/прогноз «Стабильный») и Газпромбанк (Акционерное общество) («BBB-»/прогноз «Стабильный»), каждому из которых принадлежит по 49,82%, а 97,5% в Банке БелВЭБ находится в собственности ВЭБ.РФ («BBB»/прогноз «Стабильный»).

Долгосрочные РДЭ БПС-Сбербанка, Белгазпромбанка и Банка БелВЭБ «B» находятся на одном уровне со страновым потолком Беларуси «B» и ограничиваются им.