ОАО «Белинвестбанк» внесло изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 2 июня 2020 года плата за рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки/рассрочки погашения платежей по кредиту будет составлять 45 белорусских рублей (вне зависимости от количества видов реструктуризируемых платежей). Отдельно за каждый вид реструктуризируемого платежа (долг/проценты) плата взиматься не будет.

С 15 июня 2020 года не будет взиматься вознаграждение при выдаче за счет средств, зачисленных на счет клиента в результате продажи банком физическому лицу безналичной иностранной валюты, а также выдачи наличной иностранной валюты, купленной физическим лицом у банка за безналичные белорусские рубли.

Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте банка.