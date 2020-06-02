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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ
17:02 02.06.2020
ОАО «Белинвестбанк» внесло изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 2 июня 2020 года плата за рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки/рассрочки погашения платежей по кредиту будет составлять 45 белорусских рублей (вне зависимости от количества видов реструктуризируемых платежей). Отдельно за каждый вид реструктуризируемого платежа (долг/проценты) плата взиматься не будет.
С 15 июня 2020 года не будет взиматься вознаграждение при выдаче за счет средств, зачисленных на счет клиента в результате продажи банком физическому лицу безналичной иностранной валюты, а также выдачи наличной иностранной валюты, купленной физическим лицом у банка за безналичные белорусские рубли.
Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
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