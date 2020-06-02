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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ДОЛЛАРАХ США


15:50 02.06.2020

ОАО "Банк БелВЭБ" изменяет процентные ставки по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, со 2 июня 2020 года процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в белорусских рублях на 3 месяца составляет 13,2% годовых, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,5%, на 24 месяца - 13,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 2000 BYN (для клиентов категории VIP) и 100 000 BYN (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в долларах США на 3 месяца составляет 0,5%, на 7 месяцев – 0,8%, на 13 месяцев - 1,7%, на 24 месяца - 2,3%. Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 1000 долларов США (для клиентов категории VIP) и 100 000 BYN (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в белорусских рублях с фиксированной процентной ставкой на 35 дней - 12,9% годовых, на 3 месяца – 13,1%, на 7 месяцев – 12,9%, на 13 месяцев - 13,4%, на 24 месяца - 12,9%. Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 100 белорусских рублей.

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в долларах США с фиксированной процентной ставкой на 3 месяца – 0,4% годовых, на 7 месяцев – 0,7%, на 13 месяцев - 1,6%, на 24 месяца - 229%. Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 100 долларов США.

Фиксированная процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в белорусских рублях на 35 дней составляет 13,0% годовых, на 3 месяца - 13,2%, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,5 %, на 24 месяца - 13,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 белорусских рублей.

Фиксированная процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в долларах США на 3 месяца - 0,5%, на 7 месяцев – 0,8%, на 13 месяцев - 1,7%, на 24 месяца - 2,3%. Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 долларов США.
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