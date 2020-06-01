ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 июня возобновило предоставление карты рассрочки КартаFUN, в том числе без справки о доходах в сумме до 5000 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление заявки на карту рассрочки КартаFUN доступно в системе «Сбербанк Онлайн», а также по телефону 148.