ЗАО «Альфа-Банк» со 2 и 10 июня 2020 года вводит в действие изменения в Перечень вознаграждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, со 2 июня при определении соблюдения клиентом таких критериев бесплатности как объем безналичных операций с использованием карточки и количество транзакций, операции будут учитываться по дате совершения операции. При этом изменен учет среднедневных остатков на счетах.

С 10 июня Пакет решений или Набор привилегий можно будет отключить при наличии задолженности. При отключении таких услуг как «А-чек», «А-курс», «Белавиа», «Трансфер», обслуживание которых было включено в Единое вознаграждение либо предоставлялось со скидкой, при наличии такой же услуги, подключенной по наибольшей стоимости, со дня отключения переходит на обслуживание по стоимости отключенной услуги.