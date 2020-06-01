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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
12:15 02.06.2020
ЗАО «Альфа-Банк» со 2 и 10 июня 2020 года вводит в действие изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, со 2 июня при определении соблюдения клиентом таких критериев бесплатности как объем безналичных операций с использованием карточки и количество транзакций, операции будут учитываться по дате совершения операции. При этом изменен учет среднедневных остатков на счетах.
С 10 июня Пакет решений или Набор привилегий можно будет отключить при наличии задолженности. При отключении таких услуг как «А-чек», «А-курс», «Белавиа», «Трансфер», обслуживание которых было включено в Единое вознаграждение либо предоставлялось со скидкой, при наличии такой же услуги, подключенной по наибольшей стоимости, со дня отключения переходит на обслуживание по стоимости отключенной услуги.
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