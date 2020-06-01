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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ P2P-ПЕРЕВОДЫ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА


11:35 02.06.2020

БПС-Сбербанк запустил быстрые международные переводы в российских рублях между БПС-Сбербанком и ПАО Сбербанк (РФ) по упрощенным реквизитам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь чтобы переслать деньги близким, друзьям или знакомым, достаточно знать номер телефона, фамилию, имя и отчество. Алгоритм действий прост: для отправки перевода в мобильной или web-версии «Сбербанк Онлайн» нужно выбрать пункт «Перевод в ПАО Сбербанк», указать короткие реквизиты, перечисленные выше, и сумму. После платежа на экране отобразится карт-чек.

Деньги поступают на счет получателя почти мгновенно – в течение 5 минут. Оформить и отправить перевод можно в любое время дня и ночи. Переводы «ходят» между клиентами двух банков по прямому каналу взаимодействия, подобный формат позволил сделать плату за перевод одной из самых низких на рынке:1% от суммы, минимум 30 российских рублей. При этом зачисление денежных средств производится без взимания платы.

Для получения перевода из ПАО Сбербанк владелец карты БПС-Сбербанка заранее привязывает соответствующую карту к номеру телефона в мобильном/интернет-банке «Сбербанк Онлайн» в разделе «Настройки», далее «Настройка получения переводов из ПАО Сбербанк». После отправки перевода денежные средства через несколько минут поступают на выбранную карту получателя БПС-Сбербанка, а сумма перевода отображается в истории операций.

«Мы рады представить очередной цифровой сервис, который делает более комфортными финансовые взаимоотношения частных лиц двух стран, – отметила Исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко. – Ключевые преимущества наших международных онлайн-переводов – высокая скорость, простота оформления и низкие тарифы. Для перевода достаточно знать ФИО получателя и его номер телефона, а сама транзакция проходит за несколько минут. Что важно, подключить сервис можно без дополнительных затрат».
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