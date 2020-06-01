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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЪЕМ АКТИВОВ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2019 ГОД ДОСТИГ 7,3% ВВП БЕЛАРУСИ
10:03 02.06.2020
Объем активов Банка развития за 2019 год достиг 7,3% ВВП Беларуси. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре «Влияние инвестиций Банка развития на экономику Республики Беларусь в 2019 году».
Согласно информации, общий объем финансирования национальной экономики Банком развития в прошлом гощу составил 1,9% к ВВП.
При этом в 2019 году зафиксирован максимальный годовой объем выданных экспортных кредитов – 818,5 млн рублей, что на 22% выше показателей 2018 года.
Инвестиции Банка развития в реальный сектор экономики за прошлый год увеличились на 26,6% по сравнению с 2018 годом.
Банк развития стал лидером в банковской системе по выданным долгосрочным кредитам в национальной валюте (на срок свыше 1 года).
С полным текстом обзора, в котором представлен фактический и ожидаемый социально-экономический эффект от проектов, реализованных в прошлом году при финансовой поддержке Банка развития, можно ознакомиться в разделе «Аналитика» на сайте банка.
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