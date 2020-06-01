БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

17:50 01.06.2020 ЗАО «Альфа-Банк» с 30 мая 2020 г. изменило процентные ставки по ряду вкладов в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по следующим вкладам составляют: безотзывный «Альфа-Вклад» со сроком возврата 100 дней - 13% годовых; отзывный «Альфа-Вклад» со сроком возврата 6 месяцев - 11% годовых, 18 месяцев – 11% годовых; отзывный «Альфа-Вклад» со сроком возврата 33 дня – 10,05% годовых, 367 дней – 11% годовых; отзывный «Альфа-Клик/Вклад InSync» со сроком возврата 2 месяца – 11%. Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 8 мая 2020 года или позже, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.