БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЕБРР ПРЕДОСТАВИТ БНБ-БАНКУ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ОБЪЕМЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ

16:57 01.06.2020 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Белорусский народный банк (БНБ-Банк) подписали соглашение о предоставлении белорусскому банку кредита в национальной валюте. Как сообщила пресс-служба ЕБРР, сумма кредита первой очереди составит до 10 млн белорусских рублей, или 3,8 млн евро в эквиваленте. Кредит предоставляется «для последующего кредитования малых предприятий страны». «Предоставление финансирования в местной валюте ограничит риск изменения валютных курсов для заемщиков», - говорится в сообщении ЕБРР.