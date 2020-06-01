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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕБРР ПРЕДОСТАВИТ БНБ-БАНКУ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ОБЪЕМЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ
16:57 01.06.2020
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Белорусский народный банк (БНБ-Банк) подписали соглашение о предоставлении белорусскому банку кредита в национальной валюте.
Как сообщила пресс-служба ЕБРР, сумма кредита первой очереди составит до 10 млн белорусских рублей, или 3,8 млн евро в эквиваленте.
Кредит предоставляется «для последующего кредитования малых предприятий страны».
«Предоставление финансирования в местной валюте ограничит риск изменения валютных курсов для заемщиков», - говорится в сообщении ЕБРР.
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