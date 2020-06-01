БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В КРИЧЕВЕ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА УРМ 300/4 ПРИОРБАНКА

14:51 01.06.2020 «Приорбанк» ОАО с 1 по 5 июня закрывает УРМ 300/4 в Кричеве (мкр-н Сож, 5). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работа УРМ приостановлена по техническим причинам.