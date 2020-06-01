ЗАО "Цептер Банк" 29 мая 2020 года открыло новый обменный пункт № 4 в Минске (Минский район, д. Таборы, административное здание рынка «Новый Лебяжий»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в обменном пункте принимаются денежная наличность в белорусских рублях от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (с зачислением на их счета на следующий рабочий день банка); платежи; белорусские рубли от граждан для погашения кредитов (кроме последнего банковского рабочего дня месяца и следующих за ним выходных дней этого же месяца).

Кроме того, принимается и выдается наличность по банковским платежным карточкам (VISA, БЕЛКАРТ); обмениваются ветхие и поврежденные банкноты и монеты Национального банка Республики Беларусь на пригодные к обращению и т. д.

ПОВ № 4 стал четвертым пунктом ЗАО "Цептер Банк" в Минске.