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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
12:56 01.06.2020
ЗАО «Идея Банк» с 1 июня 2020 г. изменяет процентные ставки по кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по следующим кредитам процентные ставки составят:
«Национальный» - 13% годовых (по сравнению с 14,05% до 31 мая 2020 года (включительно));
«Консолидация» - 13,61% годовых (по сравнению с 14,09% до 31 мая 2020 года (включительно));
«CREDO с грейс-ставкой» - 13,61% годовых (грейс-ставка 0,0001%) (по сравнению с 14,09% ((грейс-ставка 0,0001%) до 31 мая 2020 года (включительно));
«CREDO с льготной ставкой» - 13,61% годовых (грейс-ставка 0,0001%) (по сравнению с 14,09% ((грейс-ставка 0,0001%) до 31 мая 2020 года (включительно));
Кроме того, изменен лимит по следующим вновь оформляемым кредитам:
«CREDO с грейс-ставкой» - 50,00-3 000,00 (ранее - 50,00-5 000,00);
«Национальный» - 100,00-5 000,00 (ранее - 100,00-10 000,00);
«Онлайн» - 100,00-3 000,00 (ранее - 100,00-10 000,00);
«Мечтай» - 100,00-5 000,00 (ранее - 200,00-10 000,00).
При этом приостановлено заключение новых договоров по кредитам «Большой» и «Консолидация».
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