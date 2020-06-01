БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

12:56 01.06.2020 ЗАО «Идея Банк» с 1 июня 2020 г. изменяет процентные ставки по кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по следующим кредитам процентные ставки составят: «Национальный» - 13% годовых (по сравнению с 14,05% до 31 мая 2020 года (включительно)); «Консолидация» - 13,61% годовых (по сравнению с 14,09% до 31 мая 2020 года (включительно)); «CREDO с грейс-ставкой» - 13,61% годовых (грейс-ставка 0,0001%) (по сравнению с 14,09% ((грейс-ставка 0,0001%) до 31 мая 2020 года (включительно)); «CREDO с льготной ставкой» - 13,61% годовых (грейс-ставка 0,0001%) (по сравнению с 14,09% ((грейс-ставка 0,0001%) до 31 мая 2020 года (включительно)); Кроме того, изменен лимит по следующим вновь оформляемым кредитам: «CREDO с грейс-ставкой» - 50,00-3 000,00 (ранее - 50,00-5 000,00); «Национальный» - 100,00-5 000,00 (ранее - 100,00-10 000,00); «Онлайн» - 100,00-3 000,00 (ранее - 100,00-10 000,00); «Мечтай» - 100,00-5 000,00 (ранее - 200,00-10 000,00). При этом приостановлено заключение новых договоров по кредитам «Большой» и «Консолидация».