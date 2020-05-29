ОАО «Белгазпромбанк» с 1 июня 2020 года запустило новый сервис «Мобильная подпись» для пользователей мобильного приложения BGPB Business.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис предоставляет возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обсуживающимся в Белгазпромбанке, подписать документы и направить их на исполнение в банк посредством мобильного приложения BGPB Business без использования физического носителя электронно-цифровой подписи.

«Воспользоваться данным сервисом могут индивидуальные предприниматели и уполномоченные лица юридических лиц, подключенные и авторизованные в мобильном приложении BGPB Business, обладающие единственной подписью в соответствии с карточкой образцов подписи и активным сертификатом Авест, выданным ОАО «Белгазпромбанк» либо ГосСУОК», - пояснили в банке.

Документ в электронном виде, подписанный мобильной подписью и направленный в банк для исполнения посредством мобильного приложения «BGPB Business», равнозначен электронному документу, оформляемому в «Интернет-банк.Бизнес» и подписанному ЭЦП.

Для подключения к сервису нет необходимости в посещении офиса банка. Необходимо лишь настроить права и направить заявление в банк на использование мобильной подписи в «Интернет-банк. Бизнес», следуя пошаговой инструкции по подключению мобильной подписи.

После успешного дистанционного подключения мобильной подписи, будет предоставлено право совершать банковские операции, сделки и услуги, которые уже реализованы и в ближайшем будущем появятся в мобильном приложении «BGPB Business» посредством создания, подписания и направления в банк документов в электронном виде.

Так, в мобильном приложении BGPB Business версии 2.1., доступной для скачивания и обновления в Google Pay и App Store, предоставлена возможность создания рублевых платежных поручений (в том числе и налоговых).

Теперь можно создать рублевое платежное поручение, подписать его цифровым ключом мобильной подписи и направить в банк на исполнение с помощью мобильного телефона и приложения BGPB Business.