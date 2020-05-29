Система межбанковских расчетов BISS (Belarus Interbank Settlement System) отнесена приказом Национального банка Беларуси № 48 от 27.05.2020 к критически важным объектам информатизации с целью последующего включения в Государственный реестр критически важных объектов информатизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БМРЦ», решение принято в соответствии с Положением о порядке отнесения объектов информатизации к критически важным объектам информатизации, утвержденным указом № 196 от 16 апреля 2013 г., а также на основании заключения комиссии по оценке соответствия объектов информатизации критериям отнесения к критически важным объектам информатизации и показателям уровня вероятного ущерба национальным интересам Беларуси.

Межбанковские расчеты в Беларуси осуществляются в системе BISS, являющейся основным функциональным компонентом автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка (АС МБР), которая обеспечивает проведение основной доли безналичных расчетов в Беларуси.

ОАО «БМРЦ» выполняет функции технического оператора АС МБР.