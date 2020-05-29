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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ОТНЕС СИСТЕМУ BISS К КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМ ОБЪЕКТАМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
11:00 01.06.2020
Система межбанковских расчетов BISS (Belarus Interbank Settlement System) отнесена приказом Национального банка Беларуси № 48 от 27.05.2020 к критически важным объектам информатизации с целью последующего включения в Государственный реестр критически важных объектов информатизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БМРЦ», решение принято в соответствии с Положением о порядке отнесения объектов информатизации к критически важным объектам информатизации, утвержденным указом № 196 от 16 апреля 2013 г., а также на основании заключения комиссии по оценке соответствия объектов информатизации критериям отнесения к критически важным объектам информатизации и показателям уровня вероятного ущерба национальным интересам Беларуси.
Межбанковские расчеты в Беларуси осуществляются в системе BISS, являющейся основным функциональным компонентом автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка (АС МБР), которая обеспечивает проведение основной доли безналичных расчетов в Беларуси.
ОАО «БМРЦ» выполняет функции технического оператора АС МБР.
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