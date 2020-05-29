БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ КРЕДИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

09:59 01.06.2020 ЗАО «Цептер Банк» с 1 июня 2020 года изменяет процентные ставки по ряду кредитов для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по «Автокредит Hyundai» ставка составит 13,61% годовых. После окончания льготного периода ставка по следующим кредитам составит: «Автокредит Skoda» - 13,61% годовых; «Автокредит ЛАДА» - 13,61% годовых; «Автокредит Volkswagen» - 13,61% годовых. По продуктам «Цептер Клуб» (программа кредитования на 4 года), «На удачу», «На рефинансирование», «Цептер Авто» ставка составит 13,61% годовых. По «Овердрафт на карточку» ставка составит величину ставки рефинансирования + 5,6 п.п.