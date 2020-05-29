ОАО «СтатусБанк» 1 июня 2020 г. открывает удаленное рабочее место (УРМ) № 615 в Могилеве (ул. Гагарина, 79).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, УРМ оказывает следующий спектр услуг для физических лиц: открытие текущих (расчетных) банковских счетов, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой MasterCard World победителям рекламной игры "Удача в придачу"; прием заявлений на закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки.

Кроме того, здесь возможно оформление платежного поручения на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета).

Помимо этого, принимаются заявления на выпуск/перевыпуск банковских платежных карточек; документы (в том числе расчетные) для закрытия банковских счетов, прекращения договорных отношений (в том числе от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); заявления от клиентов – физических лиц / выдача документов по заявлениям клиентов (справки, выписки, остаток денежных средств, остаток задолженности, реструктуризация кредита); оказываются консультационные и информационные услуги.