ЗАО «БСБ Банк» выпустило новую версию Мобильного банка для операционной системы Android.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служб банка, в новой версии приложения решена проблема с загрузкой Мобильного банка на телефоны Sony, а также появились функция «Свободный платеж» и возможность загрузки приложения на телефоны более ранних моделей.

Для обновления приложение до последней версии следует зайти в Play маркет или App store и нажать кнопку «Обновить».