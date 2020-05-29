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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ВЫПУСТИЛ НОВУЮ ВЕРСИЮ МОБИЛЬНОГО БАНКА
17:51 29.05.2020
ЗАО «БСБ Банк» выпустило новую версию Мобильного банка для операционной системы Android.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служб банка, в новой версии приложения решена проблема с загрузкой Мобильного банка на телефоны Sony, а также появились функция «Свободный платеж» и возможность загрузки приложения на телефоны более ранних моделей.
Для обновления приложение до последней версии следует зайти в Play маркет или App store и нажать кнопку «Обновить».
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