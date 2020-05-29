С 1 июня 2020 года в Белгазпромбанке вводится в действие пакет операций в белорусских рублях «smartРитейл».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «smartРитейл» – новый пакет РКО для ИП, микро- и малых организаций в сфере розничной торговли и услуг

Помимо базового набора банковских операций и услуг, он включает сервисы, наиболее востребованные ритейлерами исходя из специфики их бизнеса: самоинкассация посредством банкоматов банка с функцией приема наличных под 0,1% от суммы; эквайринг (в том числе при использовании организациями торговли и сервиса программных касс) на специальных условиях – 2% от суммы платежей, принятых по карточкам любых банков-резидентов РБ (включая Белгазпромбанк), и 3% – по карточкам банков-нерезидентов; бесплатное зарплатное обслуживание в рамках варианта продукта «Зарплатная карточка».

Размер ежемесячной абонентской платы по пакету составляет 20 BYN, при этом всем ритейлерам (как новым, так и действующим клиентам банка), которые подключатся к пакету с 1 июня по 30 августа 2020 года включительно, банк предоставит скидку 50% на абонентскую плату до конца 2020 года.