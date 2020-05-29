БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРЕОБРАЗУЕТ ЦБУ В УРМ В МИНСКЕ

16:50 29.05.2020 «Приорбанк» ОАО с 1 июня преобразует ЦБУ 118 в УРМ 115/2 в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обслуживание клиентов будет осуществляться по прежнему адресу: ул. Сурганова,41.