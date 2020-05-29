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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРЕОБРАЗУЕТ ЦБУ В УРМ В МИНСКЕ
16:50 29.05.2020
«Приорбанк» ОАО с 1 июня преобразует ЦБУ 118 в УРМ 115/2 в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обслуживание клиентов будет осуществляться по прежнему адресу: ул. Сурганова,41.
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