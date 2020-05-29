Новые тарифы ЗАО «Альфа-Банк» по доверительному управлению вступят в силу с 3 июня 2020 года.

сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменены комиссия за выполнение распоряжения вверителя на более выгодных условиях и за предоставление доступа к удаленному рабочему месту "Альфа-Инвест" (в базовой версии).

В связи с неактуальностью отменена действовавшая до окончания пандемии Covid-19 акция по предоставлению доступа к удаленному рабочему месту "Альфа-Инвест".

Кроме того, вводится комиссия на новые услуги: за предоставление доступа к мобильной версии (Android, iOS) удаленного рабочего места "Альфа-Инвест" и к автоматизированному рабочему месту "Альфа-Инвест" (в расширенной версии).

ЗАО «Альфа-Банк» также напоминает, что, в соответствии с главой 10 общих условий договора ДУ, возникающие при совершении сделок с ценными бумагами Вверителей расходы, не включенные в тарифы, подлежат возмещению вверителем.