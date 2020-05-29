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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ НАЧАЛ БЕСКОНТАКТНУЮ ДОСТАВКУ КАРТОЧЕК


14:46 29.05.2020

ОАО «Банк Дабрабыт» предлагает доставку платежных карточек на дом, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.

Доставка карточки по почте (в почтовый ящик) доступна при дистанционном заказе через мобильное приложение “Дабрабыт-онлайн”. Владельца карточки идентифицируют через стандартную систему защиты, встроенную в мобильное приложение. Тех, кто обращается в банк впервые, может пройти регистрацию через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). Для клиента доставка карточек полностью бесплатна.

Для доставки неактивированную карточку кладут в конверт и отправляют на указанный клиентом адрес в любой населенный пункт Беларуси. Это полностью безопасный способ доставки, так как без активации по карте невозможно совершать операции.

Для активации карточки нужно связаться с Контакт-Центром банка по номеру 5 222 111 (все операторы), пройти установленную процедуру идентификации, а также дополнительную сверку последних 4 цифр номера карточки.

Бесплатная доставка действует для всех личных дебетовых карточек, которые можно заказать через Дабрабыт-онлайн. Сроки доставки зависят от графика работы почтовых отделений. Как правило, это занимает до 3 рабочих дней с момента отправки конверта с карточкой.
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