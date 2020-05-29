Белинвестбанк и компания LWO запустили систему оплаты проезда с помощью QR-кода в Нополоцке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, более 10 тысяч билетов в электронном виде для проезда в общественном транспорте сегодня ежедневно покупают белорусы с помощью QR-кода. Инновационная технология стала доступна с середины февраля благодаря мобильному платежному сервису Оплати™. Покупка и проверка smart-билетов – только одна из многочисленных возможностей приложения. Сервис постоянно развивается, в том числе и в рамках проекта «Оплати. Транспорт». Расширяется список городов, подключенных к системе.

Система оплаты проезда на общественном транспорте с помощью QR-кода доступна жителям всех областных и восьми районных центров. Новополоцк стал 13 городом страны, подключенным к системе. 21 городской маршрут обслуживают 95 автобусов филиала «Автотранспортное предприятие № 6 Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс». В день они перевозят порядка 43 тысяч пассажиров. С 29 мая приобрести билет в электронном виде можно на некоторых автобусах по маршрутам № 4, 7, 8 и 9.

Разработчики предоставили жителям города возможность приобретать не только smart-билеты на одну поездку, но и электронные проездные. Схема их покупки идентична приобретению smart-билета. Разница заключается лишь в том, что проездной можно купить не только в салоне автобуса, но и дома, сидя на диване.

Проверка smart-билетов и проездных осуществляется одинаково. Достаточно навести камеру смартфона с открытым сканером на наклейку с QR-кодом контролера, и на экране высветится проездной документ.

Владелец проездного с помощью приложения Оплати™ при необходимости сможет дополнительно приобрести нужное количество билетов на одну поездку.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. Разработчик мобильного платежного сервиса Оплати™ – компания LWO.

LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов

компании – цифровые решения для Переписи населения – 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.