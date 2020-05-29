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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ГОСБАНКОВ НА УРОВНЕ В СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ
11:32 29.05.2020
Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития Беларуси на уровне B.
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - стабильный.
Рейтинги госбанков совпадают с кредитным рейтингом Беларуси и учитывают мнение агентства о высокой готовности государства предоставить поддержку этим организациям в случае необходимости.
При этом аналитики Fitch считают, что возможности властей предоставлять такую поддержку ограничены, особенно если поддержка должна предоставляться в иностранной валюте.
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