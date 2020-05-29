БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ГОСБАНКОВ НА УРОВНЕ В СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ

11:32 29.05.2020 Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития Беларуси на уровне B. Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - стабильный. Рейтинги госбанков совпадают с кредитным рейтингом Беларуси и учитывают мнение агентства о высокой готовности государства предоставить поддержку этим организациям в случае необходимости. При этом аналитики Fitch считают, что возможности властей предоставлять такую поддержку ограничены, особенно если поддержка должна предоставляться в иностранной валюте.