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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЛАТФОРМА FINSTORE БАНКА БЕЛВЭБ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ ICO
09:53 29.05.2020
Размещение токенов на онлайн-площадке FINSTORE.BУ начало ООО «Научно-производственный центр БелАгроГен», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "Банк БелВЭБ".
Компания на протяжении 10 лет разрабатывает, производит и реализует ветеринарные препараты на рынках Беларуси, России, Казахстана и других стран ЕАЭС. В продуктовом портфолио компании - уникальные разработки для лечения сельскохозяйственных животных.
Для создания нового производства ветпрепаратов ООО «НПЦ Белагроген» намерено привлечь 50 млн. российских рублей под 9% годовых сроком на 2 года с возможностью досрочного погашения.
Компания стала седьмым резидентом Беларуси, осуществляющим размещение токенов в партнерстве с FINSTORE.BY. В настоящее время на площадке представлен широкий спектр белорусских предприятий, представляющих различные сектора экономики (финансы, промышленность, торговля, инженерная деятельность и др.). Общий объем привлеченных средств превысил 5 млн. долларов США.
Оператор платформы FINSTОRE.BY входит в состав холдинга ОАО «Банк БелВЭБ» и осуществляет операции с токенами (цифровыми знаками) в правовом режиме Парка высоких технологий. Приобретать токены, выпущенные на площадке вправе как физические, так и юридические лица Республики Беларусь.
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