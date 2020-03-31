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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:43 31.03.2020
ЗАО «Альфа-Банк» с 1 апреля 2020 г. изменяет процентные ставки по вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывному вкладу «Альфа-Вклад» сроком на 33 дня процентная ставка составит 7% годовых; по безотзывному «Альфа-Вклад» сроком 100 дней - 10% годовых; по отзывному «Альфа-Клик/Вклад InSync» сроком 2 месяца - 7%.
Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 1 апреля 2020 года или позже, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.
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