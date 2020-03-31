ЗАО «Альфа-Банк» с 1 апреля 2020 г. изменяет процентные ставки по вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывному вкладу «Альфа-Вклад» сроком на 33 дня процентная ставка составит 7% годовых; по безотзывному «Альфа-Вклад» сроком 100 дней - 10% годовых; по отзывному «Альфа-Клик/Вклад InSync» сроком 2 месяца - 7%.

Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 1 апреля 2020 года или позже, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.