Портфель инвестиционных кредитов Банка развития за 2019 год увеличился на 8% до 4,6 млрд рублей. Такие данные были озвучены на общем собрании акционеров ОАО «Банк развития Республики Беларусь», которое прошло 30 марта под председательством премьер-министра Сергея Румаса.

Согласно информации, объем предоставленных денежных средств на реализацию инвестиционных и иных проектов на валовой основе в прошлом году составил 1616,1 млн рублей в эквиваленте при плановом параметре на 2019 год 1300 млн рублей. На реализацию проектов в рамках Плана финансирования государственных программ и мероприятий в 2019 году Банком развития предоставлено кредитов в сумме 1268 млн. рублей.

Банком продолжена целенаправленная работа по финансовому сопровождению экспортных сделок отечественных товаропроизводителей. В 2019 году заключено 27 прямых экспортных кредитных договоров, что позволило заметным образом расширить географию продвижения и номенклатуру продукции, реализуемой на внешних рынках с использованием инструментов экспортного кредитования.

В 2019 году Банк развития предоставил экспортных кредитов в объеме 818,5 млн рублей в эквиваленте, что в 1,25 раза превышает показатель за предыдущий год.

На поддержку малого и среднего бизнеса Банк развития в отчетном году предоставил 130,7 млн. рублей. В 2019 году осуществлялось активное взаимодействие с отечественными банками и лизинговыми компаниями по организации доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к кредитным ресурсам на реализацию инвестиционных проектов. Партнерская сеть банка расширилась за счет двух новых участников – ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Агролизинг».

Наряду с предоставлением собственных ресурсных источников для целевого финансирования субъектов МСП в прошедшем году Банк развития на реализацию проекта «Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь» активно использовал средства кредитной линии Всемирного банка, а также начал освоение займа Фонда им. Халифы по развитию предпринимательства.

Системный подход к организации работы на зарубежных финансовых рынках и ориентация на построение долгосрочных взаимоотношений с иностранными банками и инвесторами позволили Банку развития обеспечить в 2019 году привлечение ресурсов за счет внешних источников в объеме, эквивалентном 914,4 млн. евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, наиболее знаковым событием в сфере развития международного сотрудничества в отчетном году стало успешное осуществление дебютных выпусков еврооблигаций в объеме 500 млн долларов США на 5 лет и 210 млн белорусских рублей на 3 года. Это позволило существенным образом улучшить структуру привлекаемых банком ресурсов в иностранной валюте.

Прибыль в 2019 году составила 201,7 млн рублей при установленном показателе 150 млн рублей.

Уровень достаточности капитала Банка развития на 1 января 2020 года составило 22% при установленном минимальном размере в 18%.