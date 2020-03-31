|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ С 7 АПРЕЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ
16:35 31.03.2020
Банк БелВЭБ с 7 апреля 2020 года вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг для клиентов-нерезидентов, представительств юридических лиц – нерезидентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся стоимости операции при осуществлении банковского перевода по счетам «Ностро» (кроме банковских переводов по поручениям банков-корреспондентов).
Подробнее с изменениями, вступающими в силу с 7 апреля 2020 года, можно ознакомиться по ссылке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
Курсы в банках
на 31.03.2020
Конвертация в банках
на 31.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте