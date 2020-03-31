Банк БелВЭБ с 7 апреля 2020 года вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг для клиентов-нерезидентов, представительств юридических лиц – нерезидентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся стоимости операции при осуществлении банковского перевода по счетам «Ностро» (кроме банковских переводов по поручениям банков-корреспондентов).

Подробнее с изменениями, вступающими в силу с 7 апреля 2020 года, можно ознакомиться по ссылке.