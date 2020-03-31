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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
SAMSUNG PAY ДОСТУПЕН ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК MAESTRO БЕЛАРУСБАНКА
15:50 31.03.2020
Владельцы карточек Maestro® и кобейджинговых карточек Maestro®, эмитированных Беларусбанком, могут воспользоваться сервисом Samsung Pay – удобным способом оплаты покупок с помощью устройств Samsung.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, транзакции, совершенные с помощью Samsung Pay, защищены самыми передовыми разработками в сфере безопасности. При использовании Samsung Pay данные карточки не хранятся ни на мобильном устройстве, ни на серверах Samsung, ни у организаций торговли (сервиса). Вместо реального номера карты, при добавлении карточки Maestro® и кобейджинговой карточки Maestro® в устройство, а также обработке транзакции, используется специальный цифровой код – токен. Каждую покупку необходимо подтвердить по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения, а за безопасность на программном и аппаратном уровнях отвечает платформа Samsung KNOX.
Как для покупателей, так и для организаций торговли (сервиса) каждая транзакция, совершенная с помощью токена карточки Maestro® и кобейджинговой карточки Maestro®, защищена также надежно и представляет те же гарантии и преимущества, как и любая оплата карточкой.
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