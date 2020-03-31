ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


SAMSUNG PAY ДОСТУПЕН ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК MAESTRO БЕЛАРУСБАНКА
15:50 31.03.2020

Владельцы карточек Maestro® и кобейджинговых карточек Maestro®, эмитированных Беларусбанком, могут воспользоваться сервисом Samsung Pay – удобным способом оплаты покупок с помощью устройств Samsung.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, транзакции, совершенные с помощью Samsung Pay, защищены самыми передовыми разработками в сфере безопасности. При использовании Samsung Pay данные карточки не хранятся ни на мобильном устройстве, ни на серверах Samsung, ни у организаций торговли (сервиса). Вместо реального номера карты, при добавлении карточки Maestro® и кобейджинговой карточки Maestro® в устройство, а также обработке транзакции, используется специальный цифровой код – токен. Каждую покупку необходимо подтвердить по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения, а за безопасность на программном и аппаратном уровнях отвечает платформа Samsung KNOX.

Как для покупателей, так и для организаций торговли (сервиса) каждая транзакция, совершенная с помощью токена карточки Maestro® и кобейджинговой карточки Maestro®, защищена также надежно и представляет те же гарантии и преимущества, как и любая оплата карточкой.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
валюта курс
EUR 2.8793
USD 2.6023
RUB 3.2600
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8446 -0.0347
USD 2.5856 -0.0167
RUB 3.2910 +0.031
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8470
USD 2.5850 2.6000
RUB 3.2600 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0980
EUR/RUB 85.8000 86.5000
USD/RUB 78.8000 79.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте