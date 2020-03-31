Прибыль ОАО «Белагропромбанк» в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 11,6% до 56,3 млн рублей. Такие данные были озвучены на годовом общем собрании акционеров банка 20 марта.

Согласно информации, кредитная задолженность корпоративных клиентов банка в 2019 году выросла на 15% до 5,9 млрд рублей.

Совокупный объем предоставленного финансирования с учетом вложения в эмитированные клиентами ценные бумаги достиг 6,2 млрд рублей, что составило 16,5% от объема аналогичной задолженности по банковской системе в целом.

На 1 января 2020 года объем кредитного портфеля физических лиц составил 661 млн рублей и возрос за 2019 год на 168 млн рублей, или на 34%.

В рамках реализации Стратегии на 2018-2020 гг. банк осуществлял мероприятия, направленные на максимальное достижение основных стратегических целей, в том числе путем централизации и оптимизации процессов, по снижению рисков деятельности, а также по наращиванию объемов бизнеса, в том числе в малых регионах, в розничном сегменте и в сегменте МСП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, собрание утвердило отчет Правления ОАО «Белагропромбанк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год.

С учетом заключения Ревизионной комиссии собранием утверждена годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и принято решение о распределении прибыли и выплаты дивидендов за 2019 год. Срок выплаты дивидендов – с 15 мая 2020 года.

Собранием акционеров также избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

На заседании вновь избранного состава Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» избраны председатель Наблюдательного совета Максим Ермолович, его заместителями - Дмитрий Матусевич и Иван Крупко. В новом составе сформированы комитеты при Наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк».