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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕРИП ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД ДОКУМЕНТОВ
12:39 31.03.2020
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» внесло изменения в ряд документов, регламентирующих функционирование АИС «Расчет».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НКФО «ЕРИП», внесены изменения в:
Сборник вознаграждений за операции, проводимые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»;
Общие условия участия Производителя услуг в АИС «Расчет»;
Общие условия участия юридического лица в АИС «Расчет» в качестве Расчетного агента;
Регламент взаимодействия Владельца и Расчетного агента в АИС «Расчет».
Документы вступают в силу с 30 апреля 2020 года.
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