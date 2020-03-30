ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» внесло изменения в ряд документов, регламентирующих функционирование АИС «Расчет».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НКФО «ЕРИП», внесены изменения в:

Сборник вознаграждений за операции, проводимые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»;

Общие условия участия Производителя услуг в АИС «Расчет»;

Общие условия участия юридического лица в АИС «Расчет» в качестве Расчетного агента;

Регламент взаимодействия Владельца и Расчетного агента в АИС «Расчет».

Документы вступают в силу с 30 апреля 2020 года.