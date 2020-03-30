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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К СПЕЦИАЛИСТУ МТБАНКА ИЛИ В КАССУ ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЖНО ДИСТАНЦИОННО
11:48 31.03.2020
С помощью новой бесплатной услуги дистанционной записи от МТБанка можно запланировать визит в финучреждение заранее.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью мобильного приложения Earlyone можно записаться к специалисту банка или в кассу и обслуживаться в любое выбранное время.
Чтобы заказать талон дистанционно нужно для начала установить приложение Earlyone на свой телефон.
Выбрав «МТБанк», необходимо определиться с отделением банка, услугой, датой и временем обслуживания. Далее следует нажать кнопку «Создать билет». В сохраненной записи будет указан код активации.
Придя в отделение в зарезервированные день и время, нужно будет активировать талон на терминале электронной очереди. Для этого следует ввести в поле «Активация мобильного талона» код активации. Получив распечатанный талон, ожидать своего вызова.
Скачать приложение на смартфон можно в App Store (для устройств на базе iOS) и в Play Market (для устройств на базе Android).
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