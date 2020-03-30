БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ДВУХ ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В СИСТЕМЕ ЮНИСТРИМ - ТЕХНОБАНК

09:59 31.03.2020 Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Технобанка, в остальных регионах Казахстана офисы партнеров работают в штатном режиме. О возобновлении работы пунктов в Нур-Султане (Астана) и Алматы банк уведомит дополнительно. В банке рекомендуют предлагать клиентам делать переводы на карты Cash2cardпо системе ЮНИСТРИМ.