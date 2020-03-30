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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ЦЕПТЕР БАНКЕ УВЕЛИЧАТСЯ
18:00 30.03.2020
ЗАО «Цептер Банк» с 1 апреля 2020 года увеличивает процентные ставки по вкладам в белорусских рублях для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд+» ставка увеличивается с 9,22% до 10% годовых; по онлайн-вкладу «Цептер SMART стандарт» - с 9,22% до 10,25% годовых.
Для действующих вкладов ставка остается прежней. Новые или пролонгируемые с 1 апреля вклады открываются / пролонгируются на новых условиях.
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