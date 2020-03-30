ЗАО «Цептер Банк» с 1 апреля 2020 года увеличивает процентные ставки по вкладам в белорусских рублях для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд+» ставка увеличивается с 9,22% до 10% годовых; по онлайн-вкладу «Цептер SMART стандарт» - с 9,22% до 10,25% годовых.

Для действующих вкладов ставка остается прежней. Новые или пролонгируемые с 1 апреля вклады открываются / пролонгируются на новых условиях.