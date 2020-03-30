БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РЕКОМЕНДУЕТ БАНКАМ НЕ ПОВЫШАТЬ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ В СЛУЧАЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

17:39 30.03.2020 Нацбанк Беларуси направил в банки письмо, в котором рекомендовал не повышать процентные ставки в случае реструктуризации кредитов, выданных физических и юридическим лицам. Как отмечается в письме, рекомендация распространяется на рассрочки и отсрочки, предоставляемые клиентам. «В рамках принятия мер, направленных на оказание финансовой поддержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов, рекомендуем банкам при осуществлении реструктуризации задолженности по кредитным договорам юридических и физических лиц, в том числе путем предоставления отсрочек (рассрочек), не увеличивать размер процентов за пользование кредитом», - говорится в письме №04-14/363 от 30 марта 2020 года.