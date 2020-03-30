Дивиденды за 2019 год по акциям ОАО «Банк БелВЭБ» не будет выплачиваться. Такое решение принято на общем годовом собрании акционеров Банка БелВЭБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в состоявшемся 26 марта в Минске собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,84% голосов.

Собрание утвердило годовой отчет об итогах деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2019 год и ход реализации Стратегического плана развития ОАО «Банк БелВЭБ» до 2021 года, годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за 2019 год, распределение прибыли за 2019 год и установило нормативы распределения прибыли на 2020 год.

Банк закончил 2019 год со следующими основными показателями: чистая прибыль составила 38,4 млн рублей (выше плановой величины на 3,8%); собственный капитал увеличился на 7,7% и достиг 580,8 млн белорусских рублей; объем корпоративного кредитного портфеля на 1 января 2020 г. составил 3 007,9 млн белорусских рублей в эквиваленте (рост на 13,2%); объем розничного кредитного портфеля достиг 338,5 млн белорусских рублей (рост за год на 35,6%).

В ходе выступлений отмечалось, что в 2019 году Банк БелВЭБ обеспечил устойчивое функционирование и финансовое состояние, а также выполнил обязательства в отношении клиентов в полном объеме и в установленные сроки.

По состоянию на 1 января 2020 года банком соблюдены все пруденциальные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком.

Собрание также избрало новые составы Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ», утвердило персональный состав счетной комиссии банка.