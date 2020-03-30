Прибыль ОАО «Белинвестбанк» в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом более чем в полтора раза и составила 71,5 млн рублей. Такие данные были озвучены на общем годовом собрании акционеров банка, которое прошло 27 марта.

Согласно информации, рентабельность нормативного капитала выросла до 12,2%, что на 1,2 процентного пункта выше плана.

В 2019 году в банке активно развивались ключевые бизнес-направления. Успешной была признана работа крупного и крупнейшего бизнеса. Отдельно отмечен масштабный проект, реализованный банком в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития. Благодаря сложноструктурированной сделке, организованной Белинвестбанком, осенью 2019 года на индийский рынок вышли карьерные самосвалы БЕЛАЗ.

Приоритетным для банка является развитие направления малого и среднего бизнеса. В 2019 году банк расширил свое присутствие в данном сегменте и акцентировал внимание на женском бизнесе. В банке был создан Центр поддержки и развития женского предпринимательства, который оказывает помощь белорускам в создании собственного дела.

Банк, как первый ЭкоЛогичный банк страны, начал активно оказывать поддержку предприятиям, которые осуществляют деятельность, направленную на реализацию экологических инициатив. Крупнейшим проектом в данном направлении в 2019 году стало строительство ветропарка в Лиозненском районе. За год в белорусскую энергосистему новые станции поставят около 20 миллионов киловатт часов экологически чистой энергии.

Успешным стал минувший год для розничного банковского бизнеса. В 2019 году количество клиентов физических лиц превысило 1 миллион человек и составило 10 % населения страны.

Развитие международного сотрудничества продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности банка. Сегодня среди его партнеров – более 90 финансовых институтов по всему миру. Банку принадлежит 20 % доли рынка всего внешнеторгового финансирования Беларуси.

С учетом стремительно меняющихся реалий жизни, развития инновационных технологий и увеличения их влияния на жизнь современного человека, банк уделяет особое внимание развитию каналов дистанционного обслуживания. Помимо наращивания функционала Мобильного приложения и Интернет-банкинга, банком совместно с партнерами был выведен на рынок уникальный мобильный платежный сервис Оплати™. Это не просто финансовый сервис, а целая ЭкоСистема, наполненная всеми возможными услугами, в том числе нефинансового характера.

Банк продолжает развивать корпоративную социальную ответственность. Он оказывает поддержку (помощь) детским домам, учебным заведениям (страны), духовно-просветительским организациям, спортивным командам, общественным и социальным организациям. По итогам 2019 года банк вошел в ТОП социально ответственных компаний Беларуси.

Собранием акционеров утверждены отчет Наблюдательного совета и отчет Правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Рассмотрено заключение Ревизионной комиссии банка. Утверждена годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 2019 год, подтвержденная аудиторской организацией – ООО «БДО». Также утверждено распределение прибыли банка за 2019 год. Установлен размер выплаты дивидендов за отчетный период. Выплата будет осуществлена 16 апреля 2020 года в денежной форме (наличными денежными средствами либо путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета акционеров).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании избран Наблюдательный совет ОАО «Белинвестбанк» в количестве девяти человек (включая пятерых независимых директоров). Состав Наблюдательного совета остался прежним. Председателем Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» переизбран председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.